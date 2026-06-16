Σταύρος Φλώρος: "Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή, πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα"

Ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εξηγεί για ποιο λόγο «χάθηκε» αυτό το διάστημα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

«Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, αλλά βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου. Αφόρητοι πόνοι, έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά. Προς το παρόν -και ελπίζω να συνεχίσουν- εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα», σημείωσε.

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