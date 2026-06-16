Ιορδανίδης: "H κόρη μου διάβασε ότι με τη Θάλεια πουλάμε φούμαρα και είμαστε στα χωρίσματα, σκίστηκε η ψυχή μου"

Ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρανούτογλου για τα αρνητικά σχόλια που μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά των ανθρώπων που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο ηθοποιός περιέγραψε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν η κόρη του ήρθε σε επαφή με σχόλια που αφορούσαν στον ίδιο και τη σύζυγό του.

«Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε, γ@μω το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά. Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασε, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα», είπε ο ηθοποιός.

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