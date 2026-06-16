ΤΡΙ.16 Ιου 2026 17:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ιορδανίδης: "H κόρη μου διάβασε ότι με τη Θάλεια πουλάμε φούμαρα και είμαστε στα χωρίσματα, σκίστηκε η ψυχή μου"

ιορδανίδης
clock 16:00 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Τάσος Ιορδανίδης  μίλησε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρανούτογλου για τα αρνητικά σχόλια που μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά των ανθρώπων που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο ηθοποιός περιέγραψε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν η κόρη του ήρθε σε επαφή με σχόλια που αφορούσαν στον ίδιο και τη σύζυγό του.

«Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε, γ@μω το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά. Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασε, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα», είπε ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης 

Φαίη Σκορδά: Πότε παντρεύεται τελικά;

Λάσπα για Νικολόπουλο: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα, το θεωρούσα ανεπίτρεπτο που δεν τα κατάφερα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τασος Ιορδανίδης Κόρη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis