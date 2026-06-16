Λάσπα για Νικολόπουλο: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα, το θεωρούσα ανεπίτρεπτο που δεν τα κατάφερα»

Η Κατερίνα Λάσπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο.

«Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά εγώ που έχω και κορίτσια. Αν γίνει, θα πρέπει να το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο πιο διπλωμάτισσα, εκ των πραγμάτων έχω μαλακώσει σε όλες τις εκφάνσεις, είτε προσωπικές στις προσωπικές σχέσεις είτε στις επαγγελματικές. Μπορεί να έχουνε μια άλλη εικόνα για μένα, να δυσκολεύω το πεδίο. Έχω τραγικό πρόβλημα με θέματα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Αυτό το ‘χω απ’ τη μάνα μου», είπε αρχικά

«Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα πολύ την έννοια της οικογένειας. Το θεωρούσα ανεπίτρεπτο πώς δεν κατάφερα. Η πρώτη σκέψη πολλές φορές αυτή είναι, να κρατήσω τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, που οραματιζόμουνα. Εντάξει, δεν είναι εφικτό πάντα, έχουνε δυσκολέψει τα πράγματα».

«Στη συνέχεια όμως, γιατί αν είναι καλά η μαμά, είναι καλά και τα παιδιά,

απολαμβάνουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τα κορίτσια, το οποίο μου ‘δωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Και ήτανε σαν να μου το άφησε και παρακαταθήκη ο μπαμπάς μου. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που έφυγε, πριν πέντε χρόνια. Σαν να μου ‘πε, “ξεκουράσου και προχώρα αλλιώς”», κατέληξε

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