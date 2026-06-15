Ο Αντώνης Καράτζης στο νέο κύκλο τηλεπαιχνιδιού

Στον νέο κύκλο τουDRAGONS’ DEN, του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα θα δούμε τον Κρητικό Αντώνη Καράτζη.

Οι Dragons υπόσχονται σκληρές διαπραγματεύσεις, στρατηγικά deals και έντονες συγκινήσεις με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη. Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και μαζί τους θα δούμε την Ελευθερία Ζούρου, τον Αντώνη Καράτζη και τον Κώστα Χαλκιά.

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Αντώνης Καράτζης

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Karatzis Group

Ο Αντώνης Καράτζης είναι ένας εξέχων Έλληνας επιχειρηματίας και επενδυτής. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράτζη, έχει μεταμορφώσει μια οικογενειακή επιχείρηση σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και δραστηριότητες που κυμαίνονται από τις κατασκευές και τον τουρισμό, μέχρι την παραγωγή ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και ασχολήθηκε από νωρίς με την οικογενειακή επιχείρηση. Φοίτησε Hospitality Management στο Glion Institute of Higher Education της Ελβετίας, αποκτώντας γνώσεις που συνέβαλαν στην επιτυχημένη επέκταση του Ομίλου στον τομέα του τουρισμού, ενώ μιλάει και πέντε γλώσσες. Από το 1999, όταν και ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην ηγεσία, ο Αντώνης Καράτζης επέκτεινε τον Όμιλο Καράτζη σε έναν πολυσχιδή διεθνή επιχειρηματικό οργανισμό με δραστηριότητες: στη βιομηχανική παραγωγή και επεξεργασία πλαστικών διχτυών και υλικών συσκευασίας, στις αγροτικές εφαρμογές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον ξενοδοχειακό κλάδο, στο real estate, στις διεθνείς εμπορικές εταιρείες και, πιο πρόσφατα, στις ψηφιακές υποδομές και τα data centers. Ο Όμιλος διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Γερμανία, θυγατρικές και εμπορική παρουσία σε Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία, ενώ τα προϊόντα του εξάγονται σε περισσότερες από 74 χώρες παγκοσμίως, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των πλέον εξωστρεφών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.

Η επιτυχημένη επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει βραβευθεί πολλάκις από ελληνικούς φορείς ενώ ο ίδιος έχει θεσπίσει το Βραβείο «Μιλτιάδης Καράτζης» το οποίο απονέμεται σε νέους ερευνητές/επιστήμονες για την αναγνώριση της αριστείας στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία. Έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση ενώ έχει τιμηθεί από την ΠΑΕ ΟΦΗ για τη διαχρονική στήριξή του προς τον σύλλογο και το κρητικό ποδόσφαιρο.

Όραμα και προσέγγιση

Ο Αντώνης Καράτζης επιδιώκει τη συνεχή επέκταση σε νέες αγορές εστιάζοντας στην καινοτομία, τόσο στον βιομηχανικό σε όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Μέσω αυτής της προσέγγισης, ισχυροποιεί τον Όμιλο διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα γερές ρίζες στην Ελλάδα.

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