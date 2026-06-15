Διονυσίου: "Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου και ακόμα σκέφτομαι ότι έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι και θα γυρίσει"

Ο Στέλιος Διονυσίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Kατερίνα και αναφέρθηκε συγκινημένος στον πατέρα του, Στράτο. Ο τραγουδιστής είπε πως οι κόρες του, παρόλο που δεν πολλές αναμνήσεις μαζί του, όταν βλέπουν εικόνες του, τον φωνάζουν.

«Έχουν περάσει 36 χρόνια και πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Αμερική και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι έχει φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε. Όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε "ο παππούς, ο παππούς". Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φανταστικό και συγκινούμαι γιατί πού να ξέρουν; Είναι μωρά. Μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε "ο παππούς". Είναι φοβερό», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν περίμενα στα 50 μου χρόνια να γίνω μπαμπάς. Βέβαια αυτό είναι δώρο Θεού. Μας έφερε δύο υπέροχα κοριτσάκια. Είμαι όσο πιο χαζομπαμπάς γίνεται. Έχω και τα δύο μου μεγάλα παιδιά που εννοείται τα λατρεύω και τα αγαπάω. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τις δύο μικρότερες κόρες μου. Η κόρη μου επειδή σπουδάζει στην Αγγλία, όπτε βρίσκει ευκαιρία, παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται για να είναι με τις αδερφούλες της», τόνισε.

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