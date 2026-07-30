Η λέξη που ο βασιλιάς Κάρολος δεν λέει ποτέ -Οι άγνωστοι κανόνες της βασιλικής οικογένειας

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Η ζωή στη βρετανική βασιλική οικογένεια συνοδεύεται από πολλούς κανόνες εθιμοτυπίας, ακόμη και στον τρόπο που μιλούν.

Ο βασιλιάς Κάρολος, όπως και άλλα μέλη της οικογένειας, αποφεύγει συγκεκριμένες καθημερινές λέξεις και χρησιμοποιεί πιο «βασιλικούς» όρους.

Η λέξη που δεν χρησιμοποιεί ο βασιλιάς Κάρολος

Σύμφωνα με την κοινωνική ανθρωπολόγο Κέιτ Φοξ, συγγραφέα του βιβλίου Watching the English, η λέξη «toilet» δεν χρησιμοποιείται στο βασιλικό λεξιλόγιο.

Αντί γι’ αυτήν, προτιμώνται οι λέξεις «lavatory» ή «loo». Η αποφυγή της λέξης «toilet» συνδέεται με την προέλευσή της από τα γαλλικά και με το γεγονός ότι θεωρείται λιγότερο ταιριαστή με το ύφος της βρετανικής αριστοκρατίας.

Άλλες λέξεις που αποφεύγει η βασιλική οικογένεια

Δεν χρησιμοποιούν τη λέξη «tea» για το βραδινό γεύμα, αλλά προτιμούν τους όρους «dinner» ή «supper» .

για το βραδινό γεύμα, αλλά προτιμούν τους όρους ή . Αντί για «lounge room» χρησιμοποιούν τους όρους «sitting room» ή «drawing room» .

χρησιμοποιούν τους όρους ή . Αντί για «posh» προτιμούν τη λέξη «smart», ενώ το «posh» χρησιμοποιείται μόνο ειρωνικά.

Οι απαγορεύσεις στα βασιλικά ανάκτορα

Στις βασιλικές κατοικίες υπάρχουν επίσης αυστηροί κανόνες:

Στο κτήμα Σάντρινγκχαμ υπάρχει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή.

υπάρχει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή. Απαγορεύονται τα μπάρμπεκιου στους κοινόχρηστους χώρους λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

Έχει αναφερθεί ότι στο Σάντρινγκχαμ υπήρχε πολιτική περιορισμού για γάτες, ώστε να προστατεύεται η τοπική άγρια ζωή.

Στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, οι επισκέπτες δεν μπορούν να τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο στους εσωτερικούς χώρους, ενώ απαγορεύονται επίσης το φαγητό και το ποτό.

Για τη βρετανική μοναρχία, οι κανόνες δεν αφορούν μόνο τις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές συνήθειες, από τις λέξεις που χρησιμοποιούν μέχρι τον τρόπο που κινούνται μέσα στις κατοικίες τους.

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