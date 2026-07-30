Σύλλογος Αλατσατιανών: Το Σάββατο 1 Αυγούστου τα «Τραχανοαπλώματα 2026»

Η μεγάλη γιορτή της παράδοσης επιστρέφει στα Νέα Αλάτσατα!



Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026 και από ώρα 07:00 π.μ. στην Πλατεία Αλατσάτων (δίπλα στην έδρα του συλλόγου μας, Νέα Αλάτσατα)

Ο Σύλλογος Αλατσατιανών σας προσκαλεί στα «Τραχανοαπλώματα 2026» για να αναβιώσουμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα έθιμα του τόπου μας.



Ελάτε από νωρίς το πρωί στην πλατεία μας για να πιάσουμε δουλειά με μεράκι, κέφι και αγνά υλικά. Θα απλώσουμε και θα τρίψουμε τον τραχανά μας με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Θα μοιραστούμε ιστορίες, χαμόγελα και την αυθεντική αλατσατιανή φιλοξενία.



Όσες/οι φίλες/οι και μέλη συμμετέχουν ενεργά σε ολόκληρη τη διαδικασία παρασκευής (από το πρώτο άπλωμα έως και το τελικό τρίψιμο), θα λάβουν στο τέλος της εκδήλωσης ένα μοναδικό αναμνηστικό δώρο, τιμώντας έτσι την προσπάθεια και τη βοήθειά σας!



Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Αλατσάτων για να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας ζωντανές!

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