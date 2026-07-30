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ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η γενναιότητα των τριών πυροσβεστών θα μείνει στην ιστορία

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
clock 19:15 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο εξέφρασε την Πέμπτη (30.07.2026) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μήνυμά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, προαναγγέλλοντας παράλληλα πρόσθετη στήριξη για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων. «Τα βαθύτερά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια των πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει επιπλέον βοήθεια προς την Ελλάδα, παραπέμποντας στην αλληλεγγύη που είχε επιδείξει η χώρα προς τη Γαλλία και την Ισπανία σε αντίστοιχες κρίσεις.

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Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
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