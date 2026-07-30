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GOSSIP - LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η ανανεωμένη εμφάνιση μετά τον γάμο της

μαρ
clock 18:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία εντυπωσιακή αλλαγή αποφάσισε να κάνει η Δανάη Μπάρκα στα μαλλιά της μετά τον γάμο της. Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με το ανανεωμένο της κούρεμα αλλά και την αλλαγή χρώματος που έκανε στα μαλλιά της.

Μ' αυτή την ανάρτηση έδειξε ότι αυτή την περίοδο δίνει έμφαση όχι μόνο στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και στην προσωπική φροντίδα. 

«Νέα φρέσκα μαλλιά, οπότε δεν με νοιάζει. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες και ευεξία», ήταν το σχόλιο της στην ανάρτησή της.

A post shared by Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

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Δανάη Μπάρκα Μαλλιά
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