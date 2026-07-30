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ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαδρίτη: Στάχτη 250.000 στρέμματα μετά την πύρινη λαίλαπα

πυροσβέστης
clock 18:23 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες και «σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ισπανίας, χαρακτηρίζοντας τη φωτιά «σαφώς σταθεροποιημένη».

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν (…) να δροσίσει στην περιοχή και να εδραιωθεί η περίμετρος (της πυρκαγιάς), η οποία είναι σαφώς σταθεροποιημένη, χωρίς εξέλιξη για αρκετές ημέρες, με λίγα σημεία που καίνε και σχεδόν καθόλου φλόγες», επεσήμανε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Πλέον δεν υπάρχει «καμία εστία», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι 1.000 άνθρωποι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στις εστίες τους.

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