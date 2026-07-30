Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαδρίτη: Στάχτη 250.000 στρέμματα μετά την πύρινη λαίλαπα

Η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες και «σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ισπανίας, χαρακτηρίζοντας τη φωτιά «σαφώς σταθεροποιημένη».

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν (…) να δροσίσει στην περιοχή και να εδραιωθεί η περίμετρος (της πυρκαγιάς), η οποία είναι σαφώς σταθεροποιημένη, χωρίς εξέλιξη για αρκετές ημέρες, με λίγα σημεία που καίνε και σχεδόν καθόλου φλόγες», επεσήμανε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Πλέον δεν υπάρχει «καμία εστία», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι 1.000 άνθρωποι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στις εστίες τους.

#IFFermoselle: Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se suman a la batalla contra el fuego en tierras zamoranas en frentes activos entre Zafara, Trabanca y Fermoselle. 🚒



Imágenes muestran estructuras bajo fuego. 🔥 https://t.co/vCD9q23QJl pic.twitter.com/IdpqbOWI4i — OSGINT (@posted_news) July 29, 2026

Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν όμως ότι το τρέχον κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε δυτικά της Μαδρίτης και έχει ήδη κάψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα. «Ο μετεωρολογικός κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει πολύ υψηλός, ακόμη και ακραίος σε ορισμένες περιοχές, και οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη διατήρηση της σταθερότητας της περιμέτρου, στην παρακολούθηση νέων εστιών και στην ψύξη των θερμών ζωνών», συνέχισε η περιφερειακή νομαρχία της Μαδρίτης. Η πιο κρίσιμη περιοχή σήμερα το πρωί εξακολουθεί να είναι αυτή γύρω από την τεχνητή λίμνη Σαν Χουάν, περίπου 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης, με τους κατοίκους των κοινοτήτων Σαν Μαρτίν ντε Βαλντεϊγκλέσιας και Πελάγιος ντε λα Πρέσα να μην έχουν επιστρέψει ακόμη στα σπίτια τους

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