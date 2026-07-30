Ρέθυμνο: Μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ – Νέες εκκενώσεις και ενεργοποίηση του Copernicus

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το κύριο βάρος της κατάσβεσης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις.

Σε νέα κινητοποίηση τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο, μετά την εκδήλωση νέας πυρκαγιάς στην είσοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή πυροσβεστών που έχουν μετακινηθεί από περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν προληπτικά τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο. Αρχικά εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση των πολιτών από τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια, ενώ λίγο αργότερα δόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για το Δαμνόνι και τα Λευκόγεια, με τους κατοίκους να καλούνται να κινηθούν προς Πλακιά και Ασώματο, αντίστοιχα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας







‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026 Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία της ευρύτερης περιοχής του Πρέβελη και του φημισμένου φοινικόδασους, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς προς το ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Ακόμα, ενεργοποιήθηκε και η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service, ύστερα από αίτημα της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών και να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΗΠΑ: Ανεστάλη η άδεια ζυθοποιίας που υποσχέθηκε «δωρεάν μπύρα» όταν πεθάνει ο Τραμπ