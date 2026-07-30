Πώς να αποκτήσετε παιδαγωγική επάρκεια: Ο οδηγός της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), ως θεσμικός διάδοχος της ιστορικής ΣΕΛΕΤΕ, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας.

Με κύριο άξονα την παροχή εξειδικευμένης τεχνολογικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, η Σχολή εστιάζει στην προετοιμασία εκπαιδευτικών για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ΑΣΠΑΙΤΕ, προσφέροντας σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης τα απαραίτητα εφόδια και την πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια για μια επιτυχημένη διδακτική σταδιοδρομία.

Η ανακοίνωση της σχολής:

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) αποτελεί διάδοχο της ιστορικής ΣΕΛΕΤΕ και ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αποστολή της είναι η παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους φοιτητές της, έχοντας ως κύριο στόχο την εκπαίδευση καθηγητών τεχνικών ειδικοτήτων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καλύπτοντας ειδικότητες όπως Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός και Εκπαιδευτικός Πολιτικός Μηχανικός.





Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)





Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των προπτυχιακών της τμημάτων οργανώνει και υλοποιεί το αυτοχρηματοδοτούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για αποφοίτους άλλων

ειδικοτήτων που επιθυμούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 13 πόλεις (Αθήνα, Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδο, Σάπες, Σέρρες) και έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα αποτελεί επί σειρά ετών πρωτοπορία στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, ενσωματώνοντας τη θεωρία με την πράξη, με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών τεχνικών, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και την Εκπαίδευση με πρακτική στην διδασκαλία.

Στους σπουδαστές, με την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) μαθήματα του προγράμματος σπουδών και σε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Οι ΠΑΔ αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής παιδαγωγικής και διδακτικής εξάσκησης σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον αρχικά, στον χώρο της ΑΣΠΑΙΤΕ και σε πραγματικές συνθήκες, σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες με την ΑΣΠΑΙΤΕ σχολικές μονάδες, στη συνέχεια.

Η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας που προσφέρει το Πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως ο πληρέστερος και πιο αξιόπιστος τρόπος Πιστοποίησης Επάρκειας για διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας του ΕΠΠΑΙΚ είναι απαραίτητο για όσους δεν προέρχονται από καθηγητικές σχολές, αλλά θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί. Οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού προηγούνται όλων των υποψηφίων στους Πίνακες του Υπουργείου Παιδείας για διορισμό ως μόνιμου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

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