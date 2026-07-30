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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Χωρίς εναέρια μέσα συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Φωτιά στο Ρέθυμνο
clock 12:29 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπυρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιχείρηση συμμετέχουν 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, η φωτιά το μεσημέρι δεν είχε ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά διάσπαρα μέτωπα που αντιμετωπίζονται από τις επίγειες δυνάμεις. 

Φωτιά στο Ρέθυμνο

Το πύρινο μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά.

Φωτιά στο Ρέθυμνο

Παρά το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν πλέον εμφανείς φλόγες, η πυρκαγιά ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα.

Φωτιά στο Ρέθυμνο

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το βάρος της προσπάθειας να σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη με στόχο τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.

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