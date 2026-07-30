Μητσοτάκης για τις φωτιές: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών

Με μια αναφορά στον τραγικό θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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Στη συνέχεια περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, επισημαίνοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες και πρέπει οι πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή».

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