Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Τι είναι η επίθεση αναμετάδοσης

Η τεχνολογία των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει κάνει την καθημερινότητα των οδηγών πιο εύκολη, όμως ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα οχήματα με σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), τα οποία έχουν γίνει στόχος εξελιγμένων μεθόδων κλοπής.

Το σύστημα αυτό βασίζεται στην ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το ηλεκτρονικό κλειδί. Όταν το κλειδί βρίσκεται κοντά, το όχημα αναγνωρίζει το σήμα του και επιτρέπει το ξεκλείδωμα των θυρών και την εκκίνηση του κινητήρα, χωρίς να απαιτείται η χρήση του.

Τι είναι το Relay Attack ή επίθεση αναμετάδοσης

Αυτή ακριβώς τη λειτουργία εκμεταλλεύονται οι δράστες μέσω της μεθόδου που είναι γνωστή ως Relay Attack ή επίθεση αναμετάδοσης. Συνήθως συμμετέχουν δύο άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές. Ο ένας εντοπίζει το σήμα του κλειδιού έξω από το σπίτι, ενώ ο δεύτερος, που βρίσκεται δίπλα στο αυτοκίνητο, λαμβάνει το ενισχυμένο σήμα. Έτσι, το όχημα ξεγελιέται και θεωρεί ότι το κλειδί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας στους κλέφτες να ανοίξουν τις πόρτες και να βάλουν μπροστά τον κινητήρα χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Για να περιορίσουν αυτόν τον κίνδυνο, αρκετοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τοποθετούν τα κλειδιά τους μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων όταν βρίσκονται στο σπίτι, καθώς το μεταλλικό περίβλημά του μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση του σήματος. Ωστόσο, η λύση αυτή δεν αποτελεί την ιδανική επιλογή.

Οι ειδικές θήκες και τα κουτιά Faraday προσφέρουν πολύ πιο αξιόπιστη προστασία, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να μπλοκάρουν πλήρως τα ραδιοσήματα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κλειδιά των αυτοκινήτων και τα κινητά τηλέφωνα.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγετε να αφήνετε τα κλειδιά κοντά στην κεντρική είσοδο ή στα παράθυρα του σπιτιού. Τα συγκεκριμένα σημεία είναι τα πιο εύκολα προσβάσιμα για όσους επιχειρούν να υποκλέψουν το σήμα και να εφαρμόσουν τη μέθοδο της αναμετάδοσης.

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