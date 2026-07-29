Αγόρασε μια σπηλιά για καταφύγιο από πυρηνικό πόλεμο: Σήμερα νοικιάζεται για 2.200 δολάρια τη βραδιά

Μια φυσική σπηλιά στην πολιτεία Αρκάνσας των ΗΠΑ γνώρισε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση από τα τελευταία χρόνια του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα. Αρχικά αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης, όμως δεκαετίες αργότερα μετατράπηκε σε ένα πολυτελές υπόγειο κατάλυμα.

Σήμερα, το Beckham Creek Cave Lodge, στα βουνά Όζαρκ, εκτείνεται σε περίπου 256 στρέμματα γης, μπορεί να φιλοξενήσει έως οκτώ άτομα και η διαμονή κοστίζει 2.200 δολάρια ανά διανυκτέρευση, με ελάχιστη κράτηση δύο βραδιών.

Αγοράστηκε μέσα στον Ψυχρό Πόλεμο

Το 1983, ο Τζον Χέι, συνιδρυτής της εταιρείας τσαγιού Celestial Seasonings, αγόρασε τη σπηλιά μαζί με περίπου 240 στρέμματα γης, καταβάλλοντας 146.000 δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες του People που αναπαρήγαγε το Realtor.com. Εκείνη την εποχή, η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη και ο επιχειρηματίας φοβόταν το ενδεχόμενο μιας Αποφάσισε, λοιπόν, να μετατρέψει τη φυσική σπηλιά σε καταφύγιο ικανό να προστατεύσει τους ενοίκους του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η μετατροπή απαίτησε επένδυση περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η είσοδος και οι εσωτερικοί χώροι ενισχύθηκαν ώστε να αντέχουν σε εκρήξεις, ενώ το έργο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Μέσα στη σπηλιά αξιοποιήθηκε φυσική πηγή νερού, ενώ εγκαταστάθηκε υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα δημιουργήθηκαν αποθέματα τροφίμων και προμηθειών, ώστε οι ένοικοι να μπορούν να παραμείνουν απομονωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο φυσικός καταρράκτης της σπηλιάς διατηρήθηκε, διαφυλάσσοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου.

Από καταφύγιο έγινε νυχτερινό κέντρο

Με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου, η ανάγκη ύπαρξης του καταφυγίου εξέλιπε. Το 1987 ο Τζον Χέι πούλησε το ακίνητο και η σπηλιά απέκτησε μια εντελώς διαφορετική χρήση: μετατράπηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ενώ κατασκευάστηκε ακόμη και ελικοδρόμιο για την υποδοχή των επισκεπτών. Έτσι, ένας χώρος που σχεδιάστηκε για να προστατεύει ανθρώπους από μια πυρηνική επίθεση μετατράπηκε σε χώρο ψυχαγωγίας.

Νέες ανακαινίσεις πραγματοποιήθηκαν το 2007 και το 2014. Μετά τις παρεμβάσεις αυτές, η σπηλιά μετατράπηκε σε υπόγεια κατοικία περίπου 539 τετραγωνικών μέτρων. Το κατάλυμα διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, ενώ οι φυσικοί βράχοι της σπηλιάς παραμένουν ενσωματωμένοι στους εσωτερικούς χώρους. Ο καταρράκτης εξακολουθεί να ρέει στο εσωτερικό, διατηρώντας τον φυσικό χαρακτήρα του χώρου. Σήμερα λειτουργεί ως Beckham Creek Cave Lodge, προσφέροντας αποκλειστική χρήση ολόκληρης της ιδιοκτησίας σε κάθε κράτηση.

Πηγή: gazzetta.gr

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