Super Cup ΑΕΚ - ΟΦΗ: Από 8.282 εισιτήρια κάθε φιναλίστ

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα πάρει συνολικά 8.282 εισιτήρια για το Super Cup με την ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, στο Παγκρήτιο κι άλλα τόσα θα έχει η Πρωταθλήτρια.



Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποια ενημέρωση της Ομοσπονδίας για τα εισιτήρια που θα διατεθούν, όμως όπως προκύπτει από πλευράς Κρητικών οι Ομιλίτες θα έχουν συνολικά 8.282 εισιτήρια. Με δεδομένο πως η ΕΠΟ είθισται να μοιράζει ισόποσα τα διαθέσιμα εισιτήρια στους τελικούς πιθανότατα άλλα τόσα θα πάρουν οι Ενωσίτες.

Οι φίλοι του ΟΦΗ πάρουν τις θύρες 12 (μισή), 13, 14, 15, 16, 17, 18. Πλέον αναμένεται η ενημέρωση από πλευράς ΕΠΟ, για το πότε θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων, με πιθανή ημερομηνία τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας θα αποτελέσει και μια δυνατή «πρόβα» για τους Πρωταθλητές και τους Κυπελλούχους, μια εβδομάδα πριν το πρώτο τους παιχνίδι για τα Play Offs του Champions League και του Europa League, αντιστοίχως.



Στο Super Cup θα ισχύει ο νέος κανόνας του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος προβλέπει αναγκαστική χρησιμοποίηση δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 2004 και μετά.

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