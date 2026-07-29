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Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε σε ειρωνικό σχόλιο στο Instagram

οικονομακου
clock 13:00 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αθηνά Οικονομάκου δεν έκρυψε την ενόχλησή της σε ειρωνικό σχόλιο που δέχτηκε σε φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ένας λογαριασμός του Instagram έσπευσε να γράψει πως είναι μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, ωστόσο άλλος χρήστης απάντησε ειρωνικά πως «πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο».

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και το δημοσιεύσε δήμοσια.

«Τι σας έλεγα; Δεν μελετάγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

οικονομακου

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