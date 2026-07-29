Μωρό γεννήθηκε σε ταξί καθ’ οδόν για το μαιευτήριο: «Πήρα θάρρος όταν άκουσα το πρώτο κλάμα» (βίντεο)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν μία έγκυος γυναίκα γέννησε στο πίσω κάθισμα ταξί, ενώ κατευθυνόταν προς το μαιευτήριο «Αλεξάνδρα». Η ψυχραιμία του οδηγού, σε συνδυασμό με την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνέβαλαν ώστε μητέρα και βρέφος να μεταφερθούν με ασφάλεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Ο οδηγός ταξί, κ. Παναγιώτης, παρέλαβε την αλλοδαπή γυναίκα από την περιοχή των Κάτω Πατησίων, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως περιέγραψε μιλώντας στο ΕΡΤnews, μέσα στα πρώτα λεπτά της διαδρομής αντιλήφθηκε ότι η επιβάτιδα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο τοκετού και χρειαζόταν άμεση βοήθεια.

Παρότι υπήρχε δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς η γυναίκα δεν μιλούσε ελληνικά, ο ίδιος κατάφερε να καταλάβει ότι ο χρόνος ήταν κρίσιμος και κάλεσε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία, ζητώντας συνδρομή ώστε να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στο μαιευτήριο.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η επικοινωνία με την Αστυνομία, η γυναίκα γέννησε μέσα στο ταξί. «Όταν γύρισα να κοιτάξω πίσω, είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει ήδη βγει. Σοκαρίστηκα, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμος», ανέφερε ο οδηγός, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο όχημα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η φίλη της γυναίκας είχε πανικοβληθεί, ενώ στο ταξί βρισκόταν και ένα μικρό παιδί, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της κατάστασης.

Η ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο προς το «Αλεξάνδρα»

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες συνόδευσαν το ταξί μέχρι το μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», ανοίγοντας τον δρόμο μέσα στην κυκλοφορία. Με την άφιξη στο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί έσπευσαν στα επείγοντα για να ειδοποιήσουν το ιατρικό προσωπικό, ενώ τραυματιοφορείς παρέλαβαν τη μητέρα και το νεογνό, μεταφέροντάς τους άμεσα στους θαλάμους.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή»

Ο οδηγός ταξί χαρακτήρισε το περιστατικό ως μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής του. Όπως είπε, η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε όταν άκουσε το πρώτο κλάμα του μωρού.

«Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν ήταν μόνο ο ήχος. Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκινημένος αποκάλυψε ακόμη ότι, λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο, κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you».

«Έκανα απλώς το καθήκον μου»

Παρά τα συγχαρητήρια που δέχθηκε, ο οδηγός απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχούς έκβασης στην άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία. Η συμβολή της ήταν τεράστια. Προσπάθησα να συνεργαστώ όσο καλύτερα μπορούσα και τελικά τα καταφέραμε όλοι μαζί», σημείωσε.

Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδηγός ταξί από το 1993, υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε έμπειρος συνάδελφός του θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα λειτούργησε ως άνθρωπος.

«Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος», κατέληξε.

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