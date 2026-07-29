Ο Μανώλης Μητσιάς απάντησε για την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι

Ένα ένα απρόοπτο σημάδεψε τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, καθώς δεν του δόθηκε η άδεια να ερμηνευτούν συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκι έτσι χρειάστηκε να απαγγείλει, αντί να τραγουδήσει, τον «Γιάννη τον φονιά».

Ο γνωστός ερμηνευτής μίλησε στο Ogdoo.gr και περιέγραψε πώς βίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο» και εξήγησε πως η αντίδραση του κοινού τη δεδομένη στιγμή ήταν πολύ σημαντική: «Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι "Ο Γιάννης ο φονιάς" ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον "Τσάμικο", εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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