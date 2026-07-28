Κυριακίδης: «Δεν έχω social, ποιον αφορά αν είμαι στον Βόλο και τρώω βραστό κολοκυθάκι;»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Flash και αποκάλυψε ότι δεν τον αφορά να έχει social media, ενώ χαρακτήρισε τους πολιτικούς ως κακούς ηθοποιούς.

«Οι ηθοποιοί ξέρουν να υποστηρίζουν το θεατρικό ψέμα με απίστευτη αλήθεια. Οι πολιτικοί είναι κακοί ηθοποιοί. Εγώ προτιμώ τη σκληρή αλήθεια», ανέφερε αρχικά.

Γιατί δεν έχει σόσιαλ;

«Δεν έχω social. Δεν μπορώ καθόλου. Πρώτα απ’ όλα, δεν έχω χρόνο να σπαταλήσω. Ποιον αφορά αν εγώ είμαι στον Βόλο και τρώω βραστό κολοκυθάκι; Τα social το μόνο που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν τον ναρκισσισμό μας και τη μοναξιά μας. Μου λένε ότι είναι εργαλείο για τη δουλειά σου. Δεν έχω social, αλλά τα θέατρά μου όταν παίζω είναι γεμάτα. Όχι γιατί είμαι τίποτα σπουδαίο. Απλώς νιώθει την ανάγκη ο θεατής για να με συναντήσει, να έρθει στο θέατρο να με δει. Αν με βλέπει συνέχεια μες στα social, μπορεί και να μην έρθει, να με βαρεθεί», δήλωσε ακόμα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Διαβάστε επίσης

Η Μαρίνα Σταυράκη συνάντησε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο

Τομ Κρουζ: Η κόρη του, Σούρι, άλλαξε επώνυμο