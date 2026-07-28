Σκύλος: Σε αυτή τη ράτσα οι εγκαταλείψεις αυξήθηκαν κατά 3.800% σε δέκα χρόνια

Τεράστια αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των γαλλικών μπουλντόγκ που καταλήγουν στη φροντίδα της RSPCA, με τη βρετανική φιλοζωική οργάνωση να προειδοποιεί τους υποψήφιους ιδιοκτήτες για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που συνδέονται με τις συγκεκριμένες ράτσες σκύλων.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της RSPCA, ο αριθμός των γαλλικών μπουλντόγκ και των διασταυρώσεών τους που παραδόθηκαν στην οργάνωση αυξήθηκε κατά 3.800% μέσα σε μία δεκαετία. Το 2016 είχαν φτάσει στη φροντίδα της μόλις έξι τέτοια σκυλιά. Το 2025 ο αριθμός είχε εκτοξευθεί στα 234, σχεδόν διπλάσιος από το σύνολο των σκύλων που είχαν εγκαταλειφθεί μέσα στην τετραετία 2016-2019.

Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν



Τα γαλλικά μπουλντόγκ, τα παγκ και άλλες βραχυκέφαλες ράτσες έχουν εκτραφεί επί δεκαετίες με στόχο συγκεκριμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως η κοντή μουσούδα, τα μεγάλα μάτια, οι πτυχώσεις του δέρματος και η πολύ κοντή ουρά.

Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, όμως, συνδέονται με σειρά κληρονομικών προβλημάτων υγείας.

Η Άσλεϊ Μπράουν, υπεύθυνη επιστημονικής πολιτικής της RSPCA, χαρακτήρισε το ζήτημα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ευζωίας που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κατοικίδια.

Σύμφωνα με την οργάνωση, πολλοί ιδιοκτήτες δεν αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων πόσο υψηλό μπορεί να γίνει το κόστος της κτηνιατρικής φροντίδας.

Σε πρόσφατη έρευνα της RSPCA, περισσότεροι από τους μισούς ιδιοκτήτες κατοικίδιων δήλωσαν ότι ανησυχούν για το αν μπορούν να καλύψουν τους κτηνιατρικούς λογαριασμούς, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις παραδέχθηκε ότι έχει παραλείψει τον ετήσιο έλεγχο του ζώου για οικονομικούς λόγους.

Από προβλήματα στην αναπνοή μέχρι απώλεια όρασης



Η δρ Ροουίνα Πάκερ, ειδικός στην ευζωία των σκύλων στο Royal Veterinary College, εξηγεί ότι οι συγκεκριμένες ράτσες έχουν διαμορφωθεί μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής για ολοένα πιο ακραία εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι ορισμένα ζώα δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, δεν μπορούν να ασκηθούν ή να παίξουν φυσιολογικά και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν δυσκολίες στον ύπνο λόγω απόφραξης των αεραγωγών, έλκη στα μάτια, χρόνιες δερματικές παθήσεις και προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, τα σκυλιά μπορεί να χάσουν ακόμη και την όραση ή την κινητικότητά τους.

Ιδιαίτερα συχνό στα γαλλικά μπουλντόγκ είναι το βραχυκεφαλικό αποφρακτικό σύνδρομο των αεραγωγών, γνωστό ως BOAS. Η αφύσικα κοντή μουσούδα και τα στενά ρουθούνια μπορούν να περιορίζουν σημαντικά την αναπνοή, με αποτέλεσμα αρκετά ζώα να χρειάζονται χειρουργική επέμβαση.

Στη Βρετανία, μια τέτοια επέμβαση μπορεί να κοστίσει περίπου 2.500 λίρες.

Δεν αφορά μόνο τα γαλλικά μπουλντόγκ



Η αύξηση στις εγκαταλείψεις αφορά και άλλες ράτσες με ακραία μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Τα βρετανικά μπουλντόγκ που παραδόθηκαν στην RSPCA σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε δέκα χρόνια, ενώ στα αγγλικά ή Old Tyme Bulldogs η αύξηση έφτασε το 1.450%. Στα παγκ, αντίστοιχα, η αύξηση μεταξύ 2016 και 2025 ήταν 192%.

Η RSPCA προειδοποιεί ότι η δημοτικότητα των συγκεκριμένων σκύλων, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και μέσω social media και διασημοτήτων, έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα ευζωίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προβλήματα υγείας είναι τόσο σοβαρά ώστε ακόμη και οι επεμβάσεις δεν αρκούν για να προσφέρουν στο ζώο μια ζωή χωρίς πόνο.

Η οργάνωση καλεί όσους σκέφτονται να αποκτήσουν σκύλο να ενημερώνονται εκτενώς πριν επιλέξουν ράτσα και να αποφεύγουν ζώα με υπερβολικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτός εάν πρόκειται για υιοθεσία ζώου που έχει ήδη ανάγκη από νέο σπίτι.

Πηγή: Μetro

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