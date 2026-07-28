Εγκαινιάστηκε το νέο ποδηλατοδρόμιο στα Χανιά(foto)

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού των Χανίων γράφτηκε το βράδυ της Τρίτης στα Καθιανά, όπου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου ποδηλατοδρομίου.

Eνα έργο που χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί, παίρνοντας πλέον τη θέση που του αξίζει στον αθλητικό χάρτη της χώρας.

Το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο είχε ενταχθεί στα ολυμπιακά έργα των Αγώνων της Αθήνας το 2004, παρέμεινε για πολλά χρόνια ημιτελές, μέχρι που από το 2019 ο Δήμος Χανίων αποφάσισε να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή του. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια είχε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στις δυνατότητες του έργου, “έτρεξε” τις απαιτούμενες διαδικασίες και συνέβαλε καθοριστικά ώστε το ποδηλατοδρόμιο να παραδοθεί πλέον έτοιμο προς χρήση.

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Το νέο ποδηλατοδρόμιο δεν θα χρειαστεί να περιμένει για να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες, καθώς από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου θα αποτελέσει την έδρα του πανελληνίου πρωταθλήματος Πίστας, υποδεχόμενο τους κορυφαίους ποδηλάτες και ποδηλάτισσες της χώρας.

Η τελετή ξεκίνησε με τον αγιασμό που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτος, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και η παρέλαση των σωματείων που θα συμμετάσχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, παρουσία πλήθους κόσμου που γέμισε τις εξέδρες του ποδηλατοδρομίου.

Το “παρών” έδωσαν οι βουλευτές Χανίων, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του αθλητισμού, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Στην ομιλία του, ο δήμαρχος Χανίων χαρακτήρισε τα εγκαίνια ως το τέλος μιας εκκρεμότητας που παρέμενε ανοικτή για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο. Δεν κόβουμε απλώς μια κορδέλα, βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα 20 και πλέον ετών και δίνουμε στην Κρήτη και στην ελληνική ποδηλασία αυτό που της έλειπε. Μια πλήρη και σύγχρονη αγωνιστική πίστα. Για περισσότερα από 20 χρόνια στεκόταν ως ένα φάντασμα και για τους ποδηλάτες μας μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε. Η δική μας απάντηση από το 2019 ήταν καθαρή. Κανένα έργο δεν είναι καταδικασμένο όταν υπάρχει σχέδιο και στόχευση.

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Πρόκειται για ένα έργο που προσεγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Παραδίδουμε ένα ποδηλατοδρόμιο αγωνιστικών προδιαγραφών που δεν υπάρχει άλλο στη χώρα. Η καρδιά της ελληνικής ποδηλασίας χτυπά στα Χανιά. Είναι ένα βαθιά αναπτυξιακό έργο, έχουμε ήδη προτάσεις από εθνικές ομάδες για να πραγματοποιήσουν εδώ την προετοιμασία τους. Το έργο εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού και το Ακρωτήρι αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς. Καλορίζικο το νέο ποδηλατοδρόμιο και να αποτελεί για πολλά χρόνια σημείο αναφοράς», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Βασίλης Διαμαντόπουλος έκανε λόγο για μία εγκατάσταση που ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ποδηλατική οικογένεια.

«Εχουμε ένα στολίδι το οποίο ανήκει στη νεολαία και ιδιαίτερα στα τρία σωματεία των Χανίων αλλά και σε όλη την Κρήτη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το διατηρήσουμε σε άριστη κατάσταση και να το σεβαστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ολοκλήρωση του έργου και ευχόμαστε να έχουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά την Τετάρτη».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Διαμαντόπουλος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Δήμο Χανίων για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση του έργου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέλιος Μιχαηλάκης, εμφανώς συγκινημένος για την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας πολλών ετών, ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων Γιώργος Ευθυμίου, ο πρώην δήμαρχος Ακρωτηρίου Αντώνης Γιαννακάκης, που είχε παραχωρήσει ως δήμαρχος το οικόπεδο για την κατασκευή του έργου, καθώς και ο πρόεδρος του Τάλω Γιώργος Μαθιουλάκης.

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