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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ:Νέα φιλική ήττα με 3-2 στην Ολλανδία

ofi-karaxalios
clock 22:01 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ήττα με σκορ 3-2 γνώρισε  ο ΟΦΗ στο φιλικό με την Μπρέντα. Η κρητική ομάδα είχε κατά διαστήματα καλή απόδοση και δημιούργησε ευκαιρίες αλλά το γκολ αποδείχθηκε δύσκολη εξίσωση για τους παίκτες του Κόντη. Τελικά βρήκε δυο φορές τον δρόμο προς στα δίχτυα με τους νεαρούς Σιτμαλλίδη, Ρομάνο αλλά τα λάθη στην άμυνα έφεραν την δεύτερη ήττα στην Ολλανδία.

Η Μπρέντα σκόραρε από κόρνερ και κεφαλιά του Νάσοου στο 38΄(1-0).

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο β΄ μέρος και είχε μια καλή ευκαιρία με τον Νους στο 47΄που σούταρε άουτ αλλά και πάλι δεν μπορούσε να βρει γκολ με τους γηπεδούχους να σκοράρουν στην πρώτη τους ευκαιρία σε αυτό το διάστημα με τον Ρόλεν στο 55΄(2-0). Μετά το 63΄ο Κόντης άλλαξε όλη την ομάδα και τελικά ο Σιτμαλίδης μείωσε στο 81΄, ο Ρομάνο ισοφάρισε στο 87΄αλλά ο Νάτσι πέτυχε το 3-2 στο 89΄.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος(63΄Κατσίκας), Αποστολάκης(63΄Θεοδοσουλάκης), Αθανασίου(63΄Μαρινάκης), Κρίζμανιτς (63΄Σιέλης, Κωστούλας(63΄Καινουργιάκης), Πούγγουρας (63΄Λαγουδάκης), Ανδρούτσος (63΄Κανελλόπουλος), Καραχάλιος (63΄Χνάρης), Νους( 63΄Σιτμαλίδης), Ισέκα (63΄Αντωνακάκης), Φούντας(63΄Ρομάνο)

*Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης  δεν αγωνίστηκε, καθώς έκανε αποφόρτιση.

*Από  το μεσημέρι βρίσκονται στην Ολλανδία και οι Αιτόρ, Νικολάου.

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