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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Στο Ρόζενταλ οι Αϊτόρ και Νικολάου – Ενσωματώνονται στην προετοιμασία (βίντεο)

αιτορ νικολαου
clock 15:37 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΟΦΗ στο Ρόζενταλ συνεχίζεται, με τον προπονητή Χρήστο Κόντη και το τεχνικό επιτελείο να βλέπουν το ρόστερ να ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Στην αποστολή της κρητικής ομάδας ενσωματώθηκαν σήμερα (28/7) οι Αϊτόρ και Νικολάου, οι οποίοι έφτασαν στο Ρόζενταλ και τέθηκαν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Η παρουσία τους προσφέρει επιπλέον λύσεις και αυξάνει τις επιλογές ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας, όπου το βάρος πέφτει τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στην αγωνιστική συνοχή.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν την πρώτη τους γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες τους και αναμένεται να ανεβάσουν σταδιακά ρυθμούς, συμμετέχοντας στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Στόχος είναι να προσαρμοστούν το συντομότερο δυνατό στη φιλοσοφία της ομάδας και να αποκτήσουν τον απαραίτητο βαθμό ετοιμότητας ενόψει των πρώτων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

πηγη  φωτο: www.gentikoule.gr

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Οφη Αϊτόρ
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