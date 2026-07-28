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Άρωμα Χριστουγέννων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου: Νέο Χριστουγεννιάτικο δένδρο, στολίδια και φωτιστικά για τις γιορτές

χριστούγεννα Ηράκλειο
clock 14:09 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ριζική ενίσχυση του εορταστικού στολισμού την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προχωράει η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, έπειτα από την ομόφωνη αποδοχή της πρότασης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 27/7.

Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής έχει ως στόχο τη δημιουργία ζεστής, γιορτινής ατμόσφαιρας για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και των χωριών του Δήμου, με την τοποθέτηση νέου Χριστουγεννιάτικου δένδρου και την προσθήκη νέων φωτιστικών και εορταστικών διακοσμητικών στα ήδη υπάρχοντα, προϋπολογισμού 357.200 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι αφενός η ανανέωση και ενίσχυση του εορταστικού διακόσμου και αφετέρου η ευρύτερη διασπορά του στο Δήμο, σημειώνοντας: «Στολίζουμε το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου κατά το δυνατόν. Επιδίωξή μας είναι η ανανέωση του βασικού εξοπλισμού του εορταστικού διακόσμου και η μεγαλύτερη διασπορά στο σύνολο του Δήμου, σε συνοικίες και σε χωριά. Επίσης, η αντικατάσταση παλαιών δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει τώρα ως διαγωνιστική διαδικασία για να προλάβει να ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε πριν από τις ημέρες των εορτών να είμαστε έτοιμοι».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τάσος Τσατσάκης κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση σηματοδοτεί την άμεση εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, βάσει ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των σταδίων πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου, ώστε το Ηράκλειο να υποδεχθεί τις ημέρες των εορτών με έναν πιο λαμπερό και σύγχρονο Χριστουγεννιάτικο στολισμό, αξιοποιώντας και το ήδη υπάρχον υλικό

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