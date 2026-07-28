Ιαπωνία: Πανικός την ώρα του σεισμού – Ένας παραμένει ατάραχος και μπαίνει σε μαγαζί (βίντεο)

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Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούνησε την επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας σήμερα Τρίτη (28/7).Μάλιστα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν την στιγμή του σεισμού, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ, ενώ κάτοικοι της περιοχής δείχνουν πανικόβλητοι.

Ατάραχος κάτοικος μπαίνει σε μαγαζί

Ωστόσο, σ’ ένα από τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται κι ένας κάτοικος που παραμένει ατάραχος και μόλις τελειώνει ο σεισμός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, μπαίνει στο μαγαζί και παίρνει κάποιο αντικείμενο που πιθανώς έχει ξεχάσει.

More footage showing the shaking during the M6.8 earthquake that hit Japan earlier... pic.twitter.com/r4HkyDl3wM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 28, 2026

Αρκετοί κάτοικοι τραυματίστηκαν

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από τον ισχυρό σεισμό, ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η ίδια.

Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

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