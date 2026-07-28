Λαϊκές αγορές: Τι αλλάζει με το νέο ΦΕΚ – Ποιοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή

Με σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του υπαίθριου εμπορίου τίθεται σε ισχύ η νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και επανακαθορίζει τις κατηγορίες προϊόντων που μπορούν να διαθέτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

Κεντρική μεταρρύθμιση της απόφασης αποτελεί η υποχρεωτική ένταξη των επαγγελματιών πωλητών σε μία και μόνο κατηγορία προϊόντων, με ταυτόχρονη απαγόρευση διάθεσης ειδών που δεν ανήκουν στο επιλεγμένο πεδίο δραστηριότητάς τους.

Ειδικά για τις λαϊκές αγορές της Αττικής, θεσπίζεται εξάμηνη μεταβατική περίοδος προσαρμογής στο νέο καθεστώς, ενώ οι πωλητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε εννέα διακριτές κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν από οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά και νωπά αλιεύματα, έως είδη ένδυσης, λευκά είδη, βιομηχανικά προϊόντα και τροφές κατοικιδίων.

Για την υπόλοιπη επικράτεια, καθώς και για το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, οι διαθέσιμες κατηγορίες συμπυκνώνονται σε πέντε, με μοναδική εξαίρεση τη δυνατότητα παράλληλου συνδυασμού αγροτικών προϊόντων και καλλωπιστικών φυτών εκτός των ορίων των λαϊκών αγορών.

Αναφορικά με τους παραγωγούς πωλητές, η νέα απόφαση διατηρεί το καθεστώς της αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων ιδίας παραγωγής, τα οποία ταξινομούνται σαφώς σε φυτική και ζωική παραγωγή. Η φυτική παραγωγή περιλαμβάνει φρέσκα κηπευτικά, φρούτα, όσπρια, ελαιόλαδο, οίνο, καθώς και τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ενώ στη ζωική παραγωγή εντάσσονται τα αυγά, τα νωπά πουλερικά, τα αλλαντικά, τα γαλακτοκομικά, το μέλι και τα αλιεύματα.

Τέλος, το κανονιστικό πλαίσιο θέτει αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, καθιστώντας υποχρεωτική τη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα ευπαθή και κατεψυγμένα προϊόντα, των οποίων η διακίνηση και πώληση επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά μέσω ειδικά διασκευασμένων οχημάτων που εγγυώνται την αδιάλειπτη τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.

Διαβάστε επίσης

Greek Mafia: Ποιος είναι ο «Έντικ» που συνδέεται με τα συμβόλαια θανάτου κακοποιών της

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι οκτώ συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση