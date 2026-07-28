Greek Mafia: Ποιος είναι ο «Έντικ» που συνδέεται με τα συμβόλαια θανάτου κακοποιών της

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο διαβόητος κακοποιός «Έντικ» ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τα συμβόλαια θανάτου μελών της Greek Mafia. Η σύλληψή του έγινε στο Ντουμπάι όπου ήταν μαζί με τον πρωτοπαλίκαρό του τον «Λεωνίδα».

Ο «Έντικ» φέρεται να είναι ο αρχηγός της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικεύεται στο παράνομο εμπόριο τσιγάρων σε πολλές χώρες και είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον «Λεωνίδα» έπειτα από τη σειρά δολοφονικών επιθέσεων σε βάρος ηγετικών στελεχών της αποκαλούμενης «Greek Mafia», με τα οποία φέρονται να βρίσκονταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και του ίδιου αλλά και του υπαρχηγού του κυκλώματος και αναμένουν απάντηση.

Ο «Έντικ» γεννήθηκε στη Γεωργία, έβγαλε πρώτη φορά ελληνική ταυτότητα στις Σέρρες και σύμφωνα με το ελληνικό FBI είχε δώσει τις εντολές για ορισμένες από τις σημαντικές εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και συγκεκριμένα του «Θείου Τζο», του «Ράμπο», του «Νιόνιου» κ.ά.

Μαζί με τον «Λεωνίδα» είχαν συλληφθεί το φθινόπωρο του 2025 στο Ντουμπάι, ωστόσο, η Ελλάδα δεν μπόρεσε τότε να τους εκδώσει και τον Δεκέμβριο αφέθηκαν ελεύθεροι, αν και οι εκεί Αρχές τούς κράτησαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Πώς η συμμορία του «Έντικ» εξοστράκισε την Greek Mafia

«Εγώ σου είπα. Θέλεις να είσαι μαζί μας ή με αυτήν την πουτ…α την καραφλή που έχει ημερομηνία λήξης; Άντε μην του γαμ…ω το σπίτι. Αυτή την πουτ…α την καραφλή που την πληρώνεις κάθε μήνα».

Τα λόγια αυτά ανήκουν σε έγκλειστο των φυλακών, γνωστό από τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως «Ρόμελ» και στενό συνεργάτη του Vor V Zakone, δηλαδή του «Έντικ».

Ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με επιχειρηματία που έχει αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Αθήνα και τη Μύκονο, ημέρα και νύχτα, απ’ τον οποίον η πανίσχυρη συμμορία απαιτούσε 200.000 ευρώ μηνιαίως για «προστασία» και να διακόψει τη… συνεργασία με ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της Greek Mafia που είναι κι αυτό έγκλειστο στις φυλακές.

Ο λόγος για τον «καραφλό» όπως τον αποκαλεί ο «Ρόμελ», ο οποίος μάλιστα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού τον Σεπτέμβριο του 2024 κατ’ εντολήν –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– του Έντικ.

Ο «Ρόμελ», θέλοντας να τρομάξει ακόμα περισσότερο τον επιχειρηματία, φέρεται να του λέει στην ίδια τηλεφωνική κλήση: «Σ’ το είπα κιόλας. Εγώ σου λέω, θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν σ’ το είπα; Και ξέρεις πολύ καλά εκ μέρους ποιανού είμαι και μιλάω», θυμίζοντάς του ότι λειτουργεί εξ ονόματος του «Έντικ». Πριν από τη συγκεκριμένη επικοινωνία, είχαν προηγηθεί απειλές τόσο προς το πρόσωπο του επιχειρηματία όσο και προς εργαζόμενους του (σ.σ. κυρίως στη Μύκονο).

Από τη δικογραφία προκύπτει ξεκάθαρα ότι η εγκληματική ομάδα υπό την καθοδήγηση του «Έντικ» είχε όχι απλά εξοστρακίσει κάθε μέλος της Greek Mafia που ήταν εμπόδιο στα σχέδιά της, αλλά όπου «απαιτούνταν» φρόντιζε να τους δολοφονεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ταυτόχρονα να στέλνεται μήνυμα ισχύος προς τα εν ζωή μέλη της.

Ο «Εντίκ», ο «Λεωνίδας» και το εργοστάσιο λαθραίων τσιγάρων

Τον Μάρτιο του 2025 είχε δει το «φως» της δημοσιότητας από την ΕΛ.ΑΣ. βίντεο από το εσωτερικό του παράνομου εργοστασίου παρασκευής και αποθήκευσης λαθραίων τσιγάρων.

Το παράνομο εργοστάσιο, που λειτουργούσε με «βιτρίνα» εταιρεία με τυροκομικά προϊόντα στον Μίστρο Χαλκίδας, φαίνεται πως ελέγχονταν από τον «Εντίκ».

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