Κυπριακό: Στη Λευκωσία ο Γκουτέρες - Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών αλλά «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλλει λύση»

Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Με πέντε ώρες καθυστέρηση προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ από τη Δαμασκό, ενώ ήδη ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ανάρτησή του δήλωνε ότι η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του «στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού».

Ο ΟΗΕ, είπε, δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη. Μόνο οι ίδιοι οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν. Και αυτό αποδίδει απόλυτα όχι μόνο τον στόχο αλλά και τις προσδοκίες, μαζί και τις επιφυλάξεις του Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 10: 30 προγραμματίστηκε η συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 11:45 με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες, τους οποίους θα δει εκ νέου από κοινού αύριο το πρωί για μία ώρα οπότε και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα.

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