ΤΡΙ.28 Ιου 2026 11:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό: Στη Λευκωσία ο Γκουτέρες - Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών αλλά «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλλει λύση»

Αντώνιο Γκουτέρες - Νίκςο Χριστοδουλίδης
clock 09:46 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Με πέντε ώρες καθυστέρηση προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ από τη Δαμασκό, ενώ ήδη ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ανάρτησή του δήλωνε ότι η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του «στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού».

Ο ΟΗΕ, είπε, δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη. Μόνο οι ίδιοι οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν. Και αυτό αποδίδει απόλυτα όχι μόνο τον στόχο αλλά και τις προσδοκίες, μαζί και τις επιφυλάξεις του Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 10: 30 προγραμματίστηκε η συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 11:45 με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες, τους οποίους θα δει εκ νέου από κοινού αύριο το πρωί για μία ώρα οπότε και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αντόνιο Γκουτέρες. Νίκος Χριστοδουλάκης Κυπριακό
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis