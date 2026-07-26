Κύπρος: "Παζάρι" για ευρωτουρκικά ενόψει Γκουτέρες

Μετά από έναν τελευταίο γύρο εντατικών επαφών σε Τουρκία και Βρυξέλλες επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν εν αναμονή της αυριανής κρίσιμης καθόδου του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί.

Η κυρία Ολγκίν θα συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να τον ενημερώσει εκτενώς για τις Τουρκικές θέσεις γύρω από την εν εξελίξει διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες της DW , αυτό που αναμένεται να μεταφέρει η κ. Ολγκίν είναι αυτό που της διαμηνύθηκε μέσω του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, ότι δηλαδή η Άγκυρα δεν απορρίπτει τις εισηγήσεις του ΟΗΕ για επιστροφή στον διάλογο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Χακάν Φιντάν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες επιθυμίες ως προς τα ευρωτουρκικά εν είδη ανταλλαγμάτων για υποχωρήσεις στο Κυπριακό, οι οποίες αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στο SAFE, την άρση των θεωρήσεων και την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Ενημερώθηκε ο Μητσοτάκης

Για τις τουρκικές θέσεις ενημερώθηκε χθες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης του με τον Κύπριο Πρόεδρο στην Αθήνα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια "εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία ο συντονισμός Ελλάδας- Κύπρου καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ". Στην κρισιμότητα της συγκυρίας αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενώ αναφέρθηκε και στο διπλωματικό παρασκήνιο για τα ευρωτουρκικά κάνοντας λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης" για το Κυπριακό πρόβλημα. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, "ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα" και αναφέρθηκε σε ενδείξεις του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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