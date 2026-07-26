Κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας-Ευρωπαϊκό Νέων: Έκτη και όγδοη θέση για την Ελλάδα στα ομαδικά

Χωρίς κάποιο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή, ολοκληρώθηκε στο Σουκόρο της Ουγγαρίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Η αυλαία της διοργάνωσης έπεσε σήμερα (26/7) με τα μικτά ομαδικά αγωνίσματα 6χλμ. (4Χ1500μ.), όπου στην κατηγορία Κ19 η χώρα μας κατέλαβε την όγδοη θέση, με τον Κωνσταντή Χουρδάκη, τον Δημήτρη Ιάσονα Βούλα, την Ειρήνη Ψαρουδάκη και την Ελισάβετ Ναστοπούλου να τερματίζουν στην 8η θέση με 1ωρ.10:18.96. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Γερμανία, με δεύτερη την Ιταλία και τρίτη την Ουγγαρία, ενώ συμμετείχαν συνολικά 13 χώρες.



Στην κατηγορία Κ16 και μεταξύ εννέα ομάδων, η ελληνική τετράδα με την Ελένη Πρατικάκη, το Νίκο Κακουλάκη, τη Μυρτώ Γούση και τον Γιάννη Παντερή κατετάγη έκτη με 1ωρ.10:35.69. Πρώτευσε η Ουγγαρία, με δεύτερη τη Ρωσία και τρίτη την Ιταλία.