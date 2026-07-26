Διακοπές για τον Τζέισον Στέιθαμ με τη Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο παιδιά τους

Ο Τζέισον Στέιθαμ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και τα δύο παιδιά τους.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους. Η οικογένεια περνά τον χρόνο της πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τα καταγάλανα νερά και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο 9χρονος γιος του ζευγαριού, Τζακ, ο οποίος έδειξε, πως δεν φοβάται τις προκλήσεις. Ο μικρός πραγματοποίησε εντυπωσιακές βουτιές από το γιοτ, ενώ στη συνέχεια κολύμπησε μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις απαιτητικές σκηνές δράσης που εκτελεί ο ίδιος στις κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

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