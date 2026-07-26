ΚΥΡ.26 Ιου 2026 21:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Διακοπές για τον Τζέισον Στέιθαμ με τη Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο παιδιά τους

jason
clock 19:00 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Τζέισον Στέιθαμ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και τα δύο παιδιά τους.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους. Η οικογένεια περνά τον χρόνο της πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τα καταγάλανα νερά και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο 9χρονος γιος του ζευγαριού, Τζακ, ο οποίος έδειξε, πως δεν φοβάται τις προκλήσεις. Ο μικρός πραγματοποίησε εντυπωσιακές βουτιές από το γιοτ, ενώ στη συνέχεια κολύμπησε μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις απαιτητικές σκηνές δράσης που εκτελεί ο ίδιος στις κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

jason

Διαβάστε επίσης 

Για σένα: Η Μαρία Τζομπανάκη στη νέα δραματική σειρά του Alpha

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Καρέζη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηθοποιός Διακοπές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis