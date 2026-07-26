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Γιώργος Γιαννόπουλος: «Ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης, είχε σύνδρομο down»

γιαννοπουλος
clock 17:00 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η αδερφή του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των αξιών του.

«Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το “πρέπει”, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το διευκρινίσω γιατί παρεξηγήθηκε. Το bullying ήταν αυτονόητο, γιατί ήμουν ο “αδερφός της ανάπηρης”. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο Down, δεν είχε καμία αναπηρία. Ήταν ένας εξαιρετικά θετικός άνθρωπος, που μου έδωσε συμβουλές τις οποίες ακολούθησα σε όλη μου τη ζωή. Ζω για την αδερφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος μεγάλωσε με πολλά “πρέπει”. Εγώ είχα την ευλογία να μεγαλώσω με τη συμβουλή των γονιών μου: “Να έχεις την υγεία σου και να κάνεις αυτό που θέλεις”. Μεγάλωσα με αγάπη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκαναν», είπε.

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