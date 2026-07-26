Υπερβολική Ταχύτητα στην Εθνική: Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Λίγο πριν την έναρξη των διακοπών, οι οδηγοί πρέπει να θυμούνται ότι αφενός οφείλουν να τηρούν τα όρια ταχύτητας, και αφετέρου να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, για όσους δεν το κάνουν.

Εν όψει Αυγούστου, του «επίσημου μήνα διακοπών» για την πλειονότητα όσων καταφέρνουν να πάνε διακοπές, οι οδηγοί οφείλουν να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στον δρόμο, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο κίνδυνος για τροχαίο ατύχημα αυξάνεται κατακόρυφα όταν κινούμαστε άνω των επιτρεπτών ορίων, ενώ σύμφωνα με έρευνες, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 20-30% του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων που σημειώνονται στους δρόμους.

Στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η υπέρβαση των ορίων επιφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Πιο συγκεκριμένα, για υπέρβαση του υφιστάμενου ορίου έως 20 χιλιόμετρα την ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ όταν η υπέρβαση κυμαίνεται από 20 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, ωστόσο συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Ως προς τις υπόλοιπες κυρώσεις, για υπερβάσεις από 30 έως 50 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις υπέρβασης άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.﻿

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για υψηλές ταχύτητες σε βασικές κατηγορίες δρόμων. Συγκεκριμένα, η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητοδρόμους, άνω των 130 χλμ./ώρα σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και άνω των 120 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Ταυτόχρονα, για τους οδηγούς που εντοπίζονται να οδηγούν με ταχύτητα ανώτερη των 200 χλμ./ώρα, ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

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