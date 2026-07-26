Justin και Hailey Bieber: Στην Ελλάδα για τις οικογενειακές τους διακοπές!

Την Ελλάδα επέλεξαν για τις φετινές καλοκαιρινές τους διακοπές ο Justin και η Hailey Bieber.

Τις τελευταίες ημέρες το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στην Αργολίδα, με βάση του το Κρανίδι, απολαμβάνοντας την ελληνική φιλοξενία και τις ομορφιές της περιοχής.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους στο Κρανίδι, ο Justin και η Hailey Bieber βρέθηκαν στις Σπέτσες, όπου έγιναν αμέσως αντιληπτοί από ντόπιους και τουρίστες. Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε χαλαρή διάθεση, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους απαθανάτισαν με τα κινητά τους, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

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