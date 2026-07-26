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GOSSIP - LIFESTYLE

Justin και Hailey Bieber: Στην Ελλάδα για τις οικογενειακές τους διακοπές!

biber
clock 12:00 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Ελλάδα επέλεξαν για τις φετινές καλοκαιρινές τους διακοπές ο Justin και η Hailey Bieber. 

Τις τελευταίες ημέρες το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στην Αργολίδα, με βάση του το Κρανίδι, απολαμβάνοντας την ελληνική φιλοξενία και τις ομορφιές της περιοχής.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους στο Κρανίδι, ο Justin και η Hailey Bieber βρέθηκαν στις Σπέτσες, όπου έγιναν αμέσως αντιληπτοί από ντόπιους και τουρίστες. Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε χαλαρή διάθεση, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους απαθανάτισαν με τα κινητά τους, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

A post shared by Hailey Bieber Brasil | Fan Page (@haileybieberbrs)

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