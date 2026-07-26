Οροπέδιο Καθαρού: Πεζοπορία στην Πανσέληνο και στις κορυφές της Δίκτης

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Μια μαγευτική βραδιά κάτω από το φως της πανσελήνου διοργανώνει ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 29 Ιουλίου, προσκαλώντας τα μέλη και τους φίλους του σε μια κυκλική νυχτερινή πεζοπορία στο οροπέδιο Καθαρού.

Η εξόρμηση θα ξεκινήσει λίγο πριν από τον οικισμό του οροπεδίου. Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν ένα παλιό, παραδοσιακό μονοπάτι που ελίσσεται ανάμεσα σε αιωνόβιους πρίνους.

Η ανάβαση είναι προγραμματισμένη κατά τη διάρκεια του δειλινού, προσφέροντας μοναδικές εικόνες καθώς η μέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα.

Πρώτος σταθμός της διαδρομής είναι η κορυφή «Άνεφαλάκκοι», σε υψόμετρο 1.512 μέτρων. Το όνομα της κορυφής προέρχεται από την τοπική διάλεκτο, όπου «ανέφαλο» σημαίνει σύννεφο.

Από το σημείο αυτό, οι πεζοπόροι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

Πανοραμική θέα σε ολόκληρο τον κόλπο του Μεραμπέλλου.Μια εντυπωσιακή δύση του ήλιου.Τη μαγευτική ανατολή της πανσελήνου.

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Δύο κορυφές σε μία διαδρομή

Ανάλογα με τις διαθέσεις και τις αντοχές της ομάδας, η πεζοπορία ενδέχεται να επεκταθεί και στη γειτονική «Πλατειά Κορφή», η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 μέτρων. Η επιστροφή στο σημείο αφετηρίας θα γίνει από ένα εναλλακτικό παλιό μονοπάτι, με μοναδικό οδηγό το φυσικό φως του γεμάτου φεγγαριού.

Πληροφορίες αναχώρησης και προετοιμασίας

Λόγω του υψομέτρου και των συνθηκών, οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η προετοιμασία των συμμετεχόντων είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλειά τους.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Κάθε πεζοπόρος πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του φακό (κατά προτίμηση κεφαλής) και αντιανεμικό μπουφάν, καθώς η θερμοκρασία στο βουνό πέφτει αισθητά μετά τη δύση του ήλιου.

Σημείο συνάντησης: Η αναχώρηση θα γίνει από τον Άγιο Νικόλαο, επί της οδού Καραμανλή 24 (στο χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος).

Ώρα αναχώρησης: Αυστηρά στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Η εξόρμηση αυτή αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για απόδραση στην κρητική φύση και γνωριμία με την άγρια ομορφιά των ορεινών όγκων του Λασιθίου υπό το σεληνόφως.

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