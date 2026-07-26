Το φως των οφθαλμών: Τα αναρίθμητα θαύματα της Αγίας Παρασκευής

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Η Αγία Παρασκευή η Μεγαλομάρτυς κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ορθόδοξων Χριστιανών. Το όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελπίδα, την πίστη και, πάνω από όλα, με τα αναρίθμητα θαύματα που της αποδίδονται ανά τους αιώνες.

Η Αγία Παρασκευή θεωρείται η κατεξοχήν προστάτιδα των οφθαλμών και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Το πρώτο θαύμα

Σύμφωνα με τον βίο της, όταν ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Αντωνίνος διέταξε να την ρίξουν σε ένα καζάνι με καυτό λάδι και πίσσα, η Αγία παρέμεινε ανέπαφη. Όταν ο αυτοκράτορας την προκάλεσε να του ρίξει από το υγρό για να δει αν καίει, εκείνη του πέταξε στα μάτια, με αποτέλεσμα να τυφλωθεί.

Με την προσευχή της Αγίας, ο αυτοκράτορας βρήκε αμέσως το φως του και πίστεψε στον Χριστό.

Σύγχρονες μαρτυρίες

Μέχρι και σήμερα, χιλιάδες πιστοί επισκέπτονται τους ναούς και τα ιερά της προσκυνήματα, αφήνοντας τάματα σε σχήμα ματιών και ζητώντας τη μεσιτεία της για τη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων

Ιαματικές πηγές και αγιάσματα

Σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ορθόδοξη Ανατολή, υπάρχουν δεκάδες αγιάσματα αφιερωμένα στην Αγία Παρασκευή.

Πολλά από αυτά τα αγιάσματα αναβλύζουν μέσα από σπήλαια ή ιστορικούς ναούς. Οι πιστοί πλένουν το πρόσωπο και τα μάτια τους με το αγιασμένο νερό, τρέφοντας βαθιά πίστη για την ιαματική του ιδιότητα.

Πέρα από τα μάτια, η Αγία Παρασκευή τιμάται ως ιατρός των ασθενών.

Λυτρωτής από επιδημίες

Ιστορικά, πολλές περιοχές έχουν καταγράψει τη σωτηρία τους από θανατηφόρες επιδημίες (όπως η χολέρα ή η πανώλη) μετά από λιτανεία της εικόνας ή των λειψάνων της.

Ζωντανή παρουσία

Οι διηγήσεις των πιστών συχνά αναφέρουν εμφανίσεις της Αγίας στον ύπνο ή στον ξύπνιο τους, προσφέροντας παρηγοριά, προειδοποίηση για κινδύνους ή άμεση θεραπεία σε περιπτώσεις που η επιστήμη σήκωνε τα χέρια ψηλά.

Η μνήμη της τιμάται στις 26 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ναοί της πλημμυρίζουν από πιστούς που σπεύδουν να την ευχαριστήσουν για τη θαυματουργική της παρέμβαση στη ζωή τους.

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