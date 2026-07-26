"Ωρολογιακή βόμβα" η κατάσταση στις φυλακές Χανίων: Μόλις 55 σωφρονιστικοί για 800 κρατουμένους

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εκπέμπουν SOS οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων. Περιγράφουν με δραματικούς τόνους τις συνθήκες που επικρατούν στο ίδρυμα. Ο εκρηκτικός συνδυασμός του υπερπληθυσμού και της τραγικής υποστελέχωσης έχει φέρει το προσωπικό στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντληση.

Τα νούμερα αποτυπώνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος. Μόλις 55 υπάλληλοι φύλαξης καλούνται καθημερινά να ελέγξουν, να διοικήσουν και να προστατεύσουν σχεδόν 800 κρατουμένους. Η δυσαναλογία αυτή ξεπερνά κάθε διεθνή προδιαγραφή ασφαλείας. Γίνεται ακόμη πιο εφιαλτική αν αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης κατασκευάστηκε για να φιλοξενεί το πολύ 600 άτομα.

Οι κρατούμενοι στοιβάζονται σε συνθήκες που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Την ίδια ώρα, η διοίκηση και οι φύλακες προσπαθούν να τελέσουν το έργο τους με «δεμένα χέρια».

Εργασία στο Κόκκινο και Κίνδυνος για τη Ζωή

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά επεκτείνονται και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η καθημερινή εργασία κάτω από αυτές τις συνθήκες γεννά σοβαρούς κινδύνους

Αναλυτικότερα, το έγγραφο που κοινοποιείται σε Εισαγγελέα Εφετών Χανίων, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Υφυπουργό Προστασίας του πολίτη, Γεν.Διεύθυνση Σωφρονιστικής πολιτικής, Γεν.Γραμματεία Αντιεγκλιματικης Πολιτικής και τους Βουλευτές Ν. Χανίων, αναφέρει τα εξής:

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε προκειμένου να αναδείξουμε εκ νέου τα οξυμένα προβλήματα της Υπηρεσίας μας, τα οποία εντοπίζονται στον υπερπληθυσμό των κρατουμένων και στη δραματική υποστελέχωση του προσωπικού.

Σε μία κτιριακή υποδομή, η οποία κατασκευάστηκε με ανώτατη χωρητικότητα 600 ατόμων, ο αριθμός των κρατουμένων αυτή τη στιγμή προσεγγίζει ή και υπερβαίνει τους 800. Ο συνωστισμός αυτός —ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των συχνών προβλημάτων υδροδότησης— δημιουργεί συνθήκες διαρκούς έντασης και εύθραυστων ισορροπιών.

Με τεράστια προσωπική προσπάθεια και καταβολή ψυχικών και σωματικών δυνάμεων, το προσωπικό πασχίζει καθημερινά να διατηρήσει τον έλεγχο και να μετριάσει τις δυσμενείς συνέπειες.

Είναι απαράδεκτο οι αρμόδιοι φορείς να περιορίζονται διαπιστωτικά στο πρόβλημα, να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και παράλληλα να απαντούν με αδιάλειπτες μεταγωγές κρατουμένων — ακόμη και κατά τα Σαββατοκύριακα, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Απαιτούμε οριστική και μόνιμη λύση, ώστε ο αριθμός των εγκλείστων να διαμορφωθεί σε επίπεδα που διασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο μας για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στο Κατάστημα μας.

Στο τμήμα της φύλαξης απασχολούνται μόλις 55 συνάδελφοι, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη 600 (και όχι 800) κρατουμένων. Αν συνυπολογιστούν οι θεσμοθετημένες μακροχρόνιες ή αναρρωτικές άδειες, ο πραγματικός αριθμός είναι ακόμη μικρότερος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι υπάλληλοι τελούν υπό καθεστώς αφόρητης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης, καθώς καλούνται να εκτελέσουν εργασία δύο ή τριών ατόμων. Παράλληλα, επιφορτίζονται με αλλότρια καθήκοντα (όπως η εκτίμηση ιατρικών περιστατικών και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής), ενώ στερούνται συστηματικά τις προβλεπόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και τις κανονικές τους άδειες όταν αυτοί τις επιθυμούν λόγο υπηρεσιακών αναγκών.

Τμήμα Γραμματείας, υπηρετούν 10 υπάλληλοι (εκ των οποίων 3 φύλακες με αλλαγή καθηκόντων).

Επιβαρύνονται με έναν τεράστιο όγκο εργασίας (αποφυλακίσεις, φυλακίσεις, παραλαβές και εκτελέσεις μεταγωγών προς δικαστήρια ή άλλα καταστήματα, ποινικό και πειθαρχικό έλεγχο, ημερομίσθια, γραμματεία προσωπικού κ.ά.). Ο αυξημένος αριθμός κρατουμένων καθιστά το προσωπικό αυτό ανεπαρκές και την τήρηση του νόμιμου ωραρίου ανέφικτη.

Το ίδιο ισχύει και στο λογιστήριο – καντίνα καθώς απασχολούνται 11 υπάλληλοι (εκ των οποίων 4 φύλακες), οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των κρατουμένων, την επιστολική αλληλογραφία, την οικονομική διαχείριση της φυλακής, την προμήθεια αγαθών και τη σίτιση, φέροντας δυσανάλογο βάρος ευθύνης.

Ιατρείο: Στελεχώνεται από μία (1) νοσηλεύτρια και δύο (2) φύλακες, αριθμός που αδυνατεί αντικειμενικά να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες 800 ατόμων. Η ιατρική κάλυψη του Καταστήματος περιορίζεται σε λίγες ώρες την εβδομάδα μέσω περιοδικών επισκέψεων εξωτερικών ιατρών.

Κοινωνική & Ψυχολογική Υπηρεσία: Υπηρετούν τρεις (3) κοινωνικοί λειτουργοί και ένας (1) ψυχολόγος. Ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για την ουσιαστική στήριξη των κρατουμένων, ενώ η υποχρεωτική υλοποίηση παράλληλων προγραμμάτων —τα οποία υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν ωφέλιμα— επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία τους.

Το Τεχνικό τμήμα αποτελείται από τρία (3) άτομα (δύο φύλακες και έναν εξωτερικό φρουρό), τα οποία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις εκτεταμένες φθορές του αδικαιολόγητα γερασμένου κτιρίου με τα πενιχρά μέσα που τους διατίθενται.

Τα ανωτέρω αποτυπώνουν την πραγματικότητα και συνθέτουν μια επικίνδυνη κατάσταση που νομοτελειακά οδηγεί σε σφάλματα —σφάλματα που μέχρι στιγμής αποφεύγονται αποκλειστικά χάρη στην αυταπάρνηση του εξαντλημένου προσωπικού. Στον χώρο εργασίας μας, όμως, το λάθος μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές, τόσο συναδέλφων όσο και κρατουμένων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η προκήρυξη μόλις 18 θέσεων αποκλειστικά για τη φύλαξη αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό» και δεν καλύπτει τις πραγματικές μας ανάγκες.

Η απαξίωση του έργου μας πρέπει να σταματήσει αμέσως. Είμαστε από τους ελάχιστους” απλούς δημοσίους υπαλλήλους” που αναγκάζονται να φέρουν εξοπλισμό προστασίας (αλεξίμαχαιρα γιλέκα) για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους (εξοπλισμό που, παρά τις δεσμεύσεις σας, δεν μας έχει ακόμη παραδοθεί)

Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Την ουσιαστική αποσυμφόρηση του Καταστήματος Κράτησης.

Την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας στο προσωπικό.

Ζητούμε να επιδείξετε τον οφειλόμενο σεβασμό στα προβλήματά μας και να δώσετε οριστικές, μόνιμες λύσεις.

Φτάνει ως εδώ τέρμα τα παιχνίδια με την ασφάλειά μας”.

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