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ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγεί» η βιομηχανία της Γερμανίας: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας τον μήνα

γερμανία βιομηχανία
clock 22:14 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και χάνει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, προειδοποίησε η επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI).

Η Τάνια Γκένερ, γενική διευθύντρια της BDI, δήλωσε στο dpa ότι η κατάσταση στην βιομηχανία είναι κρίσιμη.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να αλλάξουμε την εικόνα: «Είμαι πεπεισμένη ότι, αν προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα έχουμε και πάλι όλες τις ευκαιρίες. Η καινοτομία αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαία προτεραιότητα για πολλές εταιρείες.»

Η Γκένερ ανέφερε ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας.

«Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, ειδικά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής», δήλωσε η Γκένερ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως οι δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και η αυξανόμενη βιομηχανική κυριαρχία της Κίνας, επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον κλάδο, πρόσθεσε.

Η BDI εκπροσωπεί περίπου 100.000 εταιρείες, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 8 εκατομμύρια εργαζόμενους.

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

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