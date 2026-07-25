Άρσεναλ: Ασίστ... με το καλημέρα ο Τζόλης

Την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ πραγματοποίησε το Σάββατο (25/7) ο Χρήστος Τζόλης, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Στο φιλικό ενόψει της νέας περιόδου, οι πρωταθλητές Αγγλίας αντιμετώπισαν στο προπονητικό τους κέντρο τη ΜΚ Ντονς, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να ξεκινά στην ενδεκάδα και δείχνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα ότι ήρθε στο Λονδίνο όχι για να καθίσει στον πάγκο.

Μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Άρσεναλ, όμως ο Νέλσον δεν κατάφερε να τη μετατρέψει σε γκολ. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η συνεργασία του Τζόλη με τον Καλαφιόρι απέφερε αποτέλεσμα. Ο διεθνής άσος μοίρασε την ασίστ στον Νέλσον, ο οποίος αυτή τη φορά δεν αστόχησε και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Ο 25χρονος διεθνής εξτρέμ αγωνίστηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ενώ μετά την ανάπαυλα ο προπονητής των «κανονιέρηδων» άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Η Άρσεναλ επικράτησε τελικά με 3-0, ξεκινώντας με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας της.

Το πρόγραμμα των επόμενων φιλικών των Λονδρέζων περιλαμβάνει αναμετρήσεις απέναντι στην Τζιρόνα (1 Αυγούστου), την Μπέτις (5 Αυγούστου), την Ντόρτμουντ (9 Αυγούστου) και την Κόμο (12 Αυγούστου).

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Τζόλης αποκτήθηκε από την Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια μεταγραφή που αποτελεί την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά και το μεγαλύτερο deal στην ιστορία τόσο της Κλαμπ Μπριζ όσο και του βελγικού ποδοσφαίρου.