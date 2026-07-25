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Ο Κώστας Τσουρός στην Κρήτη

Τσουρός
clock 20:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κώστας Τσουρός επέλεξε κι αυτός την Κρήτη για να περάσει ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών του διακοπών. Μάλιστα, πρόσφατα πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει ξανά τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παρουσιαστής πόσταρε φωτογραφίες να απολαμβάνει το μπάνιο του στα καταγάλανα νερά, δείχνοντας πιο ανανεωμένος και ξεκούραστος από ποτέ.

Ταυτόχρονα, επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους ακολούθους του, γράφοντας χαρακτηριστικά: "Μην σπαταλιέσαι και ζήσε! Τόσο απλά..."

A post shared by Κώστας Τσουρός (@tsouroskostas)

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