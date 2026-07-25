Ο Κώστας Τσουρός στην Κρήτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Κώστας Τσουρός επέλεξε κι αυτός την Κρήτη για να περάσει ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών του διακοπών. Μάλιστα, πρόσφατα πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει ξανά τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παρουσιαστής πόσταρε φωτογραφίες να απολαμβάνει το μπάνιο του στα καταγάλανα νερά, δείχνοντας πιο ανανεωμένος και ξεκούραστος από ποτέ.

Ταυτόχρονα, επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους ακολούθους του, γράφοντας χαρακτηριστικά: "Μην σπαταλιέσαι και ζήσε! Τόσο απλά..."

Διαβάστε επίσης

Τούνη: Η αμήχανη στιγμή που τη ρωτούν για τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της