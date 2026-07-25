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Τούνη: Η αμήχανη στιγμή που τη ρωτούν για τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

τουνη
clock 18:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό της στη Μύκονο παρέα με έναν φίλο της.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, από τα ηχεία γνωστού νυχτερινού μαγαζιού ακουγόταν τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου και ο δημοσιογράφος την ρώτησε για την τραγουδίστρια.

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε με τον δικό της τρόπο, χωρίς να χάσει το χαμόγελό της.

Δείτε την αντίδρασή της:

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