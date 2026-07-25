Ηράκλειο: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Δραπέτι – Δύσκολη η πλήρης οριοθέτηση

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Με μικρότερη ένταση καίει πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07) στο Δραπέτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έκαψε γεωργική έκταση ενώ η πλήρη οριοθέτηση γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο με ελαιώνες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση της πυρόσβεσης, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, μέχρι να σβήσει η φωτιά.

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