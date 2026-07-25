Το πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού «ITS San Marco» καταπλέει στο Ηράκλειο

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Το πλοίο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού ITS San Marco θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις 26 έως τις 30 Ιουλίου, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκστρατείας των Δοκίμων Πρωτοετών Υπαξιωματικών της Σχολής Υπαξιωματικών του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στον Τάραντα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι, το ITS San Marco θα είναι ανοικτό στο κοινό στις 27, 28 και 29 Ιουλίου, κατά τις ακόλουθες ώρες:

10:00 – 11:30

16:00 – 18:00

Η επίσκεψη στο λιμάνι του Ηρακλείου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της παρουσίας του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στην Μεσόγειο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των στενών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, καθώς και στην προώθηση των αξιών, της ναυτικής παράδοσης και του επαγγελματισμού του Σώματος.

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Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μία από τις σημαντικότερες αμφίβιες μονάδες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και να ενημερωθούν για τον ρόλο του στις αποστολές εθνικής άμυνας, θαλάσσιας ασφάλειας, διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στο Ηράκλειο, το ITS San Marco θα συνεχίσει το ταξίδι του προς την Αττάλεια στην Τουρκία, επόμενο σταθμό της εκπαιδευτικής εκστρατείας.

Σημείωση: Για την είσοδο στον χώρο όπου ελλιμενίζεται το πλοίο, θα πρέπει να επιδείξετε ταυτότητα ή διαβατήριο.

Το ITS San Marco (L9893) αποτελεί μία από τις κύριες αμφίβιες μονάδες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και ένα στρατηγικό μέσο, ικανό να εκτελεί εκστρατευτικές, ανθρωπιστικές και επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας.

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Συνδυάζει στρατιωτική ευελιξία, σημαντική μεταφορική και υλικοτεχνική ικανότητα, καθώς και δυνατότητες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ενσαρκώνοντας τις αξίες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού: επαγγελματισμό, ετοιμότητα και προσφορά.

Καθελκύστηκε στις 10 Οκτωβρίου 1987 στα ναυπηγεία Riva Trigoso και εντάχθηκε σε υπηρεσία στις 18 Μαρτίου 1989.

Σχεδιασμένο να επιχειρεί σε περιοχές με περιορισμένες ή κατεστραμμένες λιμενικές υποδομές, το ITS San Marco είναι σε θέση να μεταφέρει προσωπικό, οχήματα και υλικά απευθείας σε παράκτιες και απομονωμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας ταχεία ανταπόκριση τόσο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η αμφίβια δύναμη του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού

Το ITS San Marco αποτελεί ένα από τα πλέον ευέλικτα μέσα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, με δυνατότητα επιχειρήσεων σε ολόκληρο το φάσμα των ναυτικών αποστολών:

Αμφίβιες επιχειρήσεις

Θαλάσσια ασφάλεια

Ανθρωπιστική βοήθεια

Υποστήριξη επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας

Επιχειρήσεις εκκένωσης και απομάκρυνσης πληθυσμού

Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

Χάρη στην επιχειρησιακή ευελιξία και την εκστρατευτική του ικανότητα, το πλοίο συμβάλλει καθημερινά στην προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της αλληλεγγύης σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

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