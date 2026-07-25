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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρόδο: Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής, «καρφώθηκε» σε κολώνα

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 14:10 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου - Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο νεαρός οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του προς τα δεξιά και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 28χρονος είχε μεταβεί στη Ρόδο για εργασία και απασχολούνταν σε τουριστική επιχείρηση του νησιού.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση.

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