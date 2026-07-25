Μπάρκα: Αποκαλύπτει τι την έκανε να ερωτευτεί τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα δέχτηκε κάποιες ερωτήσεις στο Instagram και κάποιες αφορούσαν και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση και η ίδια θέλησε να απαντήσει.

«Τι είδες σε εκείνον και είπες “θα το πάρω αυτό το αγόρι με παπά και με κουμπάρο”;», την ρώτησε ένας ακόλουθος.

«Την τρέλα του. Την αυθεντικότητά του. Το χιούμορ του. Την προσαρμοστικότητά του. Την καλή καρδιά του. Την αλλαγή του με τον καιρό. Τις πολλές πλευρές του. Τα μάτια του. Τη φροντίδα του. Και τόσα άλλα. Όμως με τους ανθρώπους μετράει η χημεία και τι σου βγάζει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλάζουμε και κουμπώνουμε διαφορετικά με όλους. Οπότε απλά έγινε το κλικ», απάντησε εκείνη.

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