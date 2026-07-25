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ΔΕΥΑΗ: Εργασίες στις οδούς Αθηνάς, Αθανασίου Διάκου, Γερωνυμάκη, Ξυλούρη

Εργασίες ΔΕΥΑΗ
clock 10:37 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την ΔΕΥΑΗ, από την Δευτέρα 27 Ιουλίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και κατασκευής δικτύου ομβρίων, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα από την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

  • Στην οδό Αθηνάς από την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Καραγιάννη έως την οδό Χαρ. Τρικούπη
  • Στην οδό Αθανασίου Διάκου από την συμβολή της με την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου.
  • Στην οδό Γερωνυμάκη από την συμβολή της με την Λεωφ. Δημοκρατίας έως τη Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως.
  • Στην οδό Ξυλούρη από την συμβολή της με την οδό Πέτρου Ανάγν. Φούμη έως την οδό Καβάλας.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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