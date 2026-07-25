Άνοιξε η Πύλη Παντοκράτορα με τη μόνιμη έκθεση «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας» (εικόνες - βίντεο)

Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, αποδόθηκε στο κοινό η Πύλη Παντοκράτορα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου.

Το εμβληματικό μνημείο παραδίδεται ξανά στους πολίτες, φιλοξενώντας την εξαιρετική περιοδική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας» που εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 24/7, παρουσία της του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, Αντιπεριφερειαρχών, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Επιχειρήσεων, της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσως Συθιακάκη, στελεχών της Εφορείας Αρχαιοτήτων, του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπων Φορέων.

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Με το επίσημο άνοιγμα της Πύλης Παντοκράτορα, ο Δήμος Ηρακλείου επιτυγχάνει ένα σπουδαίο πολιτιστικό ορόσημο: μετά από αιώνες, λειτουργούν ταυτόχρονα και μόνιμα και οι τέσσερις αστικές πύλες των Ενετικών Τειχών. Η Πύλη Παντοκράτορα, η Πύλη Σαμπιονάρα, η Πύλη Αγίου Γεωργίου και η Πύλη Ιησού, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν του Χάνδακα με το σύγχρονο Ηράκλειο.

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Στ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί έργα πολιτισμού 80 εκ. ευρώ σε όλο το νησί

Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στον πολιτισμό, όχι μόνο ως στοιχείο της ταυτότητάς μας, αλλά και ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των πολιτών. Ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Κρήτη, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «Ηράκλειο – 40 αιώνες ιστορίας» που παρουσιάζεται στην εμβληματική πύλη Παντοκράτορα που μαζί με την πύλη Σαμπιονάρα είναι και πάλι επισκέψιμες για τους πολίτες.



Παρουσία της γενικής γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα έργα πολιτισμού που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια σε όλο το νησί και ξεπερνούν τα 80 εκ. ευρώ ενώ υλοποιούνται με την συνεργασία και τις προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και των Δήμων του νησιού.

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Ο κ. Αρναουτάκης ευχαρίστησε δημόσια την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την συνεχή στήριξη ανάδειξης του πολιτισμού στην Κρήτη, ενώ ανέφερε ότι, η σύμβαση για το εμβληματικό έργο συντήρησης των Νεωρίων στο Ηράκλειο υπεγράφη με χρηματοδότηση 10 εκ. ευρώ που η διασφάλιση τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μάλιστα το συγκεκριμένο έργο θα ξεκινήσει σύντομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο συντήρησης και του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγ. Μηνά.

Η Πύλη Παντοκράτορα, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των ενετικών οχυρώσεων, αποκτά σήμερα μια νέα λειτουργία, αφού στο παρελθόν από το Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2023 είχαν γίνει οι εργασίες αναστήλωσης. Ο χώρος αποκτά χρήση και μετατρέπεται σε ζωντανό χώρο ερμηνείας της ιστορίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει διαχρονικά την εξέλιξη της πόλης, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, μέσα από τεκμηριωμένο εποπτικό υλικό, ψηφιακές εφαρμογές, οπτικοακουστικές παραγωγές και σύγχρονα μέσα παρουσίασης. Το συγκεκριμένο έργο με προϋπολογισμό 429.737 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

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Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και περιλαμβάνει την αρχαιολογική τεκμηρίωση και επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου, τη σχεδίαση και παραγωγή του εποπτικού υλικού, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, την παραγωγή ντοκιμαντέρ και προωθητικού υλικού, τον εξοπλισμό του εκθεσιακού χώρου με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ειδικό φωτισμό, καθώς και τις απαραίτητες μουσειοκατασκευές που ολοκληρώνουν μια άρτια και προσβάσιμη εκθεσιακή εμπειρία για όλους.

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Ο κ. Αρναουτάκης συνεχάρη τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την εξαιρετική επιστημονική εργασία και την άρτια υλοποίηση του έργου. Παράλληλα ευχαρίστησε τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027», τον Δήμο Ηρακλείου, τους μελετητές, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν ώστε η προσπάθεια αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Αλλάζει η όψη και η αίσθηση της πόλης αλλά και το στίγμα που εκπέμπει διεθνώς»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σύνδεση των οχυρώσεων με την καθημερινή ζωή των πολιτών τονίζοντας: «Η Πύλη Παντοκράτορα αποδίδεται ξανά στο Ηράκλειο, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, με αυτή την υποδειγματική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με την επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή διότι τώρα οι τέσσερις Αστικές πύλες του Ηρακλείου, του Προμαχωνικού του συστήματος που είναι κάτι μοναδικό στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Πύλη Ιησού, η Πύλη Αγίου Γεωργίου, η Πύλη Σαμπιονάρα που ανοίξαμε σήμερα και τώρα η Πύλη Παντοκράτορα, είναι ανοικτές, περνιούνται, βαδίζονται, απολαμβάνονται από τους ανθρώπους. Η ανάδειξη των μνημείων μας είναι μια μεγάλη μέριμνα για όλους μας, ιδιαίτερα και για τον Δήμο Ηρακλείου σε συνέργεια με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού. Προχωράμε λοιπόν και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό, εντάσσοντας αυτό το εκπληκτικό μνημείο στο σύνολο του στην ζωή μας, αλλάζει και η όψη και η αίσθηση της πόλης αλλά και το στίγμα που εκπέμπει διεθνώς».

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τα στελέχη του Υπουργείου, τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της Περιφέρειας για τη συνεργασία και εστίασε στο όραμα της Δημοτικής Αρχής και στα σημαντικά έργα που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στα Ενετικά Τείχη, ανακοινώνοντας την επικείμενη ανάδειξη της τάφρου, τη διάνοιξη της βόρειας στρατιωτικής στοάς και τα εγκαίνια της πύλης Μακάσι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο: «Θέλω να ευχαριστήσω τόσο την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη όσο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουντάκη για την συνδρομή τους, για την συνέργεια, χάρη στην οποία πραγματοποιούνται αυτά τα αποτελέσματα. Βαδίζουμε σε μια πορεία η οποία έχει ακόμα πολλά να δώσει. Είμαστε επί το έργο αυτή τη στιγμή. Η στόχευσή μας είναι η ζωή στα Τείχη. Τι μας δίνει η Πύλη Παντοκράτορα ήδη; Μας δίνει αυτή την υπέροχη έκθεση, μας δίνει την πρόσβαση στην χαμηλή πλατεία. Τι επιδιώκουμε; Να ανοίξουμε και την στρατιωτική στοά στον βορρά, που οδηγεί στη βόρειο-δυτική πλατεία και από εκεί στην οδό Εφόδου. Διότι οι στρατιωτικές στοές μπορούν να ενώσουν τμήματα της πόλης μέσα από εκπληκτικές διαδρομές. Επίσης, έργο το οποίο θα συναρθρωθεί με αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον, είναι η ανάδειξη της τάφρου από την πλευρά του ευθύγραμμου τμήματος εξωτερικά του Τείχους. Μιλάμε ακριβώς για την τάφρο από την πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου, έργο που βρίσκεται σε νέα μελέτη και είναι ενταγμένο στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Μπορεί λοιπόν κανείς να φανταστεί πώς θα συλλειτουργεί και το μικρότερο τμήμα αυτού του Τείχους στο οποίο ήδη είναι εγκαταστημένο και ένα αναψυκτήριο πολύ κοντά, 200 μέτρα από εδώ. Θέλω να δώσω τα εύσημα στο γραφείο Παλιάς Πόλης του Δήμου μας, που τόσο πολύ έχει προσπαθήσει για ό,τι γίνεται στα Τείχη και στην παλιά πόλη. Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι αυτό έχουν αρχίσει ήδη να το αισθάνονται οι άνθρωποι. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε σύντομα και στο Φεστιβάλ των Τειχών. Επίσης, τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, θα εγκαινιάσουμε τη νέα έκθεση στην Πύλη Μακάσι, που θα είναι ένας χώρος μνήμης για την Εθνική Αντίσταση. Πιστεύω ότι οι δυο αυτές μόνιμες εκθέσεις, θα κάνουν έναν «εκρηκτικό» συνδυασμό».

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