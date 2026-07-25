Σοβαρό τροχαίο στην Ηρακλείου - Μοιρών - Στο νοσοκομείο βρέφος και ένας 57χρονος

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Νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκεστις 04.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/7), περίπου στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο όχημα, ο 57χρονος οδηγός του ενός οχήματος. Χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις ίδες πληροφορίες, στο άλλο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα με δύο μικρά παιδιά, το ένα βρέφος λίγων μηνών, το οποίο επίσης παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο ερευνώνται.

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